Жителей Александровки заставляют встать на учет. В ГРС такого понятия нет

Жителей села Александровка Московского района заставляют встать на учет в системе ГРС через определенного человека. Об этом они рассказали ИА «24.kg».

«Во всех айыл окмоту на учет ставит ответственный секретарь. Но почему-то нас на учет отправляют к инспектору по имени Гуля эже. Не понятно, к кому нам идти. Мы неоднократно обращались к главе айыл окмоту, но он ничего внятного не говорит», — пояснили жители.

В ГРС рассказали, что сейчас такого понятия, как «встать на учет», в системе ГРС нет. Существует только регистрация по месту жительства (ввод данных в автоматизированную информационную систему «Адресно-справочное бюро»). Этим занимаются только паспортные отделения. В функциональные обязанности айыл окмоту это не входит.