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Агент 024

По проспекту Айтматова арыки сделали, а шлюзы забыли. Растения засыхают

«В Бишкеке год назад установили новые арычные лотки по проспекту Айтматова (бывший — Мира). Но шлюзы не поставили, как поливать растения?» — написал в социальной сети Facebook Рахат Джумагулов.

«Работники Зеленстроя постояннно мучаются, приходится ломать новый лоток, чтоб сделать пробоину, тем более лотки высокие... Года три назад из-за плохого полива потеряли много берез, да и сейчас участок от Госрегистра до моста — проблемный, березы, живая изгородь остаются без полива, хотя вода проходит рядом», — сообщил он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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