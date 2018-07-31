По проспекту Айтматова арыки сделали, а шлюзы забыли. Растения засыхают

«В Бишкеке год назад установили новые арычные лотки по проспекту Айтматова (бывший — Мира). Но шлюзы не поставили, как поливать растения?» — написал в социальной сети Facebook Рахат Джумагулов.

«Работники Зеленстроя постояннно мучаются, приходится ломать новый лоток, чтоб сделать пробоину, тем более лотки высокие... Года три назад из-за плохого полива потеряли много берез, да и сейчас участок от Госрегистра до моста — проблемный, березы, живая изгородь остаются без полива, хотя вода проходит рядом», — сообщил он.

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