Урожай гибнет. Крестьяне Сокулукского района жалуются на отсутствие полива

Кукурузные поля крестьян села Нижний Чуйск Сокулукского района остались без полива. Об этом ИА «24.kg» сообщили местные жители.

По их словам, воду для орошения не подают. «На улице выше 40 градусов жары. Восемьдесят процентов урожая пропало. Кто нам возместит убытки?» — возмущены фермеры.

Фото Фото ИА «24.kg». Засохшие кукурузные поля

В акимиате Аламудунского района проблему признали и заверяют, что подача поливной воды возобновится в ближайшее время. Ее отсутствие объясняют ремонтными работами.

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