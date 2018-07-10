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Агент 024

Урожай гибнет. Крестьяне Сокулукского района жалуются на отсутствие полива

Кукурузные поля крестьян села Нижний Чуйск Сокулукского района остались без полива. Об этом ИА «24.kg» сообщили местные жители.

По их словам, воду для орошения не подают. «На улице выше 40 градусов жары. Восемьдесят процентов урожая пропало. Кто нам возместит убытки?» — возмущены фермеры.

Фото ИА «24.kg»
Фото Фото ИА «24.kg». Засохшие кукурузные поля

В акимиате Аламудунского района проблему признали и заверяют, что подача поливной воды возобновится в ближайшее время. Ее отсутствие объясняют ремонтными работами. 

Напомним, МЧС прогнозирует в Кыргызстане сухую и аномально жаркую погоду.

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