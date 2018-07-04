Чиновников призывают к ответу. У здания Генпрокуратуры проходит пикет

У здания Генпрокуратуры проходит пикет. Об этом ИА «24.kg» сообщили его участники.

По их словам, на акцию вышли жители шестого микрорайона. Они требуют привлечь к уголовной ответственности сотрудников Госэкотехинспекции. Пикетчики отмечают, что чиновники ведомства не исполняют решение Верховного суда, а Генпрокуратура не реагирует.

«Решение о демонтаже незаконной пристройки к одному из кафе в микрорайоне вынесли еще в марте. Но ее так и не снесли. Мы обратились в Генпрокуратуру с жалобой. Прошло больше месяца, а ответа никакого», — сказали участники акции.

Фото ИА «24.kg». пикет у здания Генпрокуратуры

Они добавили, что будут устраивать пикеты ежедневно, пока на их требование не обратят внимание.