В родовом селе Алмазбека Атамбаева жители остались без воды

В селе Арашан (родовое село экс-президента Алмазбека Атамбаева) местные жители остались без воды. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

По их словам, накануне глава айыл окмоту с пятью депутатами сельского кенеша проводили подворный обход, требуя предъявить квитанции об уплате за воду.

«Все, кто остался без воды, — добросовестные плательщики. У нас нет никаких задолженностей, и мы все документы показали. Однако нам все равно перекрыли воду», — говорят сельчане.

Они утверждают, что решение айыл окмоту незаконно.

В айыл окмоту заявили, что отключили водоснабжение только задолжникам.

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