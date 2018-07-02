15:46
USD 68.18
EUR 79.42
RUB 1.09
Агент 024

В родовом селе Алмазбека Атамбаева жители остались без воды

В селе Арашан (родовое село экс-президента Алмазбека Атамбаева) местные жители остались без воды. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

По их словам, накануне глава айыл окмоту с пятью депутатами сельского кенеша проводили подворный обход, требуя предъявить квитанции об уплате за воду.

«Все, кто остался без воды, — добросовестные плательщики. У нас нет никаких задолженностей, и мы все документы показали. Однако нам все равно перекрыли воду», — говорят сельчане.

Они утверждают, что решение айыл окмоту незаконно.

В айыл окмоту заявили, что отключили водоснабжение только задолжникам.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 946
Версия для печати
Материалы по теме
Июльское пекло. Как избежать солнечного удара
Село Кок-Бель: есть земля — нет воды, есть мечети — нет детсада
Двор и подвал дома на улице Карасаева затопляет во время полива
Село Найман: как земля людей спасает
В некоторых районах Бишкека не будет воды
В центре Бишкека прорвало трубу с водой
Бишкекчане жалуются. Несколько дней нет воды в жилмассиве «Ынтымак»
Давление в водопроводе Бишкека падает из-за полива огородов питьевой водой
Бишкекводоканал: Проблемы с водоснабжением в жилмассивах возникают только летом
Аномальная жара в Пакистане уже убила 65 человек
Популярные новости
Иностранцы в&nbsp;шоке от&nbsp;инфраструктуры пограничного поста &laquo;Ак-Жол&raquo; Иностранцы в шоке от инфраструктуры пограничного поста «Ак-Жол»
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; одновременно скопилось 900 человек В аэропорту «Манас» одновременно скопилось 900 человек
Еще один водитель-лихач появился в&nbsp;Бишкеке Еще один водитель-лихач появился в Бишкеке
Топчаны в&nbsp;ущельях. Кто дает разрешение на&nbsp;их&nbsp;установку Топчаны в ущельях. Кто дает разрешение на их установку
Бизнес
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; новые направления Выгодный роуминг от MegaCom — новые направления
В&nbsp;центре Токмака торжественно открылся обновленный филиал &laquo;Бакай Банка&raquo; В центре Токмака торжественно открылся обновленный филиал «Бакай Банка»
Пополняй баланс и&nbsp;выиграй до&nbsp;100&nbsp;000 сомов в&nbsp;викторине от&nbsp;MegaCom Пополняй баланс и выиграй до 100 000 сомов в викторине от MegaCom
Международный аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; торжественно принял первый рейс из&nbsp;Оша Международный аэропорт «Иссык-Куль» торжественно принял первый рейс из Оша