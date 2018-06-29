Ремонт дорог. Предприниматели против ликвидации парковки

Бишкекские предприниматели, у которых торговые точки, аптеки, пункты обмена валют, банки на проспекте Айтматова, выступают против ликвидации парковки на проезжей части. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

«На участке проспекта Айматова от улицы Токтогула до Киевской прилегающие парковочные зоны перекрыли бордюром. Это приведет к упадку бизнеса. Потенциальные клиенты просто проедут мимо», — написали они.

В управлении капитального строительства столичной мэрии ответили, что работы на проспекте Айтматова проходят в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкека».

«На данном этапе обустроят только проезжую часть проспекта. Дальнейшим благоустройством займется МП «Бишкекасфальтсервис». Проспект Айтматова — магистральная улица. Предусматривается обустройство тротуаров и велосипедных дорожек, замена старых решеток ограждения. Поэтому устанавливают бордюры вдоль дороги. В настоящее время согласовывают план благоустройства», — сообщили в УКС.

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