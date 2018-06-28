Тротуар в парковку превратили жители столичной многоэтажки

В Бишкеке жильцы дома на пересечении улицы Чокморова и бульвара Молодой Гвардии сделали парковку на тротуаре. Фотографии незаконной парковки выложила на своей странице в социальной сети Facebook руководитель Общественного фонда «Наше право» Калича Умуралиева.

«На заборе таблички, что парковка только для жителей. Они сделали стоянку на тротуаре, захватив и проезжую часть. А свою придомовую территорию огородили забором. Пришлось перейти на другую сторону, не лезть же на машину или под нее», — сообщила она.

Калича Умуралиева задалась вопросом, куда смотрит дорожный надзор МВД КР. Почему места общего пользования захватили жители дома?

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