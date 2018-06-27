Опять халтура. Пешеходный переход в Бишкеке на проспекте Айтматова ведет в арык

Пешеходный переход на недавно открытом после ремонта проспекте Ч.Айтматова ведет в арык. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

По их данным, пешеходный переход на новой дороге расчертили, но мостик через арык так и не сделали. Фактически переход упирается в бордюр.

«Мы, конечно, рады, что ремонтируют дороги. Но почему у нас в стране ничего не могут довести до конца? Те, кто гуляет с маленькими детьми, вынуждены переносить коляски через арык. Не говоря уже о состоянии тротуаров», — возмущаются читатели.