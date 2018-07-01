Мгновения жизни. Ала-Арча, Байтик и иссык-кульская Сказка

Первый летний месяц пролетел, и мы подобрались к самому сезону отпусков. Счастливчики наверняка пакуют чемоданы, остальные тихо завидуют. Мы же продолжаем путешествовать с нашими читателями по Кыргызстану. Будем считать, что мы отдыхаем, наслаждаясь прекрасными видами страны.

Для начала побродим немного по окрестностям Бишкека вместе с одним из наших постоянных авторов Орынбеком Асилбаевым. Здесь много прекрасных видов, на которые стоит обратить внимание, это и Национальный парк Ала-Арча, и село Байтик, и мемориальный комплекс «Ата-Бейит».













Пока останемся в пригородах Бишкека и посетим село Кашка-Суу. «Вышел на улицу, взглянул на небо и запечатлел», — написал автор следующей фотографии Бектур Айдеков. И, согласитесь, многие отличные снимки получаются именно по такой схеме.

Фото Бектура Айдекова. Село Кашка-Суу

Двинемся теперь в сторону Иссык-Куля, наше озеро в последнее время часто попадает в выпуски нашей рубрики. Но остановимся мы пока в Ысык-Атинском ущелье, где и сделала фотографии Жанылмырза Калмырзаева.



Перед Боомским ущельем свернем на север, в сторону казахстанской границы. Именно там расположен почти заброшенный Ак-Тюз. Часть следов человеческого вмешательства здесь уже успела поглотить природа. А она здесь прекрасна, в чем убедился Вячеслав Ногай.















Кстати, не так часто, но в редакцию присылают фотографии не только пейзажей Кыргызстана. Есть на них и кыргызстанцы, и местная флора, и фауна. Немного расширить кругозор рубрики решил один из постоянных авторов Евгений, стойко сохраняющий свою анонимность.



Потихоньку мы добрались до Иссык-Куля. Озеро славится много чем, в том числе и своей облепихой. Именно ей и посвятил очередную подборку фотографий Мамасалы Ташматов. По нашему мнению, вышло просто прекрасно!













Проедем немного вокруг Иссык-Куля. Тюпский район, надо признаться, часто становится героем нашей рубрики. На этот раз полями любовался Азиз Момункулов.

На южном берегу Иссык-Куля насладимся видами одного из самых живописных ущелий республики — Сказкой. С ним нас познакомил Ильнур Набиев.

Раз уж мы оказались не так далеко от Нарынской области, то заглянем и туда. Наиль Халилов во время поездки снял небольшое видео в Ат-Баши, чем и поделился с нашими читателями.

В Ат-Башинском районе побывал и еще один наш автор — Бакай Дуйшенбаев. Он запечатлел живописную местность Таш-Рабат.

Посетим сегодня и еще один район Нарынской области — Джумгальский. Этот регион страны попадает в наши выпуски не так часто, поэтому мы и задержались здесь подольше. А побывать на озере Ак-Кол нам помог Арстан Кадыров.

На этом наше небольшое путешествие по стране завершилось. Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Не забывайте, в их числе оказаться не так сложно.

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