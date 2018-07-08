Мгновения жизни. Токмакская Трехозерка и суровый Ур-Марал

В Кыргызстане пик отпусков, и наверняка многие уехали отдыхать на Иссык-Куль, или в горы, или на прохладные джайлоо. Но есть и те, кто пока из Бишкека вырваться не может. Чтобы как-то их поддержать, скрасить трудовые будни, отправимся в виртуальное путешествие по республике.

Конечно, в такую жару хочется очутиться на берегу прохладной реки или озера. Наш постоянный автор Орынбек Асилбаев предложил в качестве альтернативы пруды у города Токмака. В просторечии — Трехозерка.





Но не все любят проводить время, сидя на берегу озера и предаваясь созерцанию. Кто-то предпочитает активно осваивать горы, отправляясь в пешие походы. Один из них — Тимур Жусупов с друзьями. Мало того, что им не сидится на месте, они еще и снимают видео о своих путешествиях.

Одно из них, рассказывающее о походе на базовый лагерь альпинистов «Ак-Сай» (Хижина Рацека), мы сегодня и представляем.

В путешествиях наши авторы снимают не только пейзажи, но и уделяют внимание мелким деталям. Чаще всего этого удостаиваются цветы, особенно весной. Представляем то, что увидели в поездках Уланбек Эшматов и Евгений.

Пока мы любовались цветочками, незаметно добрались до Таласской области. И теперь насладимся суровой красотой ущелья Ур-Марал, которое посетил Айбек Султанов.

Раз мы добрались до Таласа, то не забудем и о видах, которые открываются при поездке по дороге Бишкек — Ош. А поможет в этом наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.

Вот мы и на юге Кыргызстана. Но здесь посетим только одну местность — Алайкуу. Ее красоту донес до нас с помощью фотографий Таалай Абдраимов.









Пожалуй, на этом и завершим сегодняшний экскурс по заповедным и не очень уголкам Кыргызстана. Если понравилось, можете присоединиться к нам в следующее воскресенье.

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Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!