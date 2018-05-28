Отремонтированная за 27 миллионов подземка продолжает течь. Теперь упал потолок

В подземке упал кусок потолка. На полу вода. Фотографию на своей странице в социальной сети Facebook выложила Елена Короткова.

Напомним, подземный переход в центре Бишкека, на ремонт которого потратили более 27 миллионов сомов, открыли 11 сентября 2017 года. После первого же дождя с потолка потекла вода. Позже причину установили и пообещали устранить. Однако потолок продолжил течь.

В пресс-службе мэрии со ссылкой на Управление капитального строительства назвали причину течи и сроки ее устранения.

«Вдоль проспекта Чуй под дорожным покрытием, но над подземным переходом проходят ирригационные сети. Они довольно изношенные и требуют замены. В прошлом году при реконструкции подземных переходов заменить их не было возможности, поскольку для этого в первую очередь необходимо снимать дорожное покрытие. Но в этом году запланированы дорожные работы на проспекте Айтматова (Манаса), которые в том числе пройдут на перекрестке с проспектом Чуй. Одновременно с ними будут произведены демонтаж и замена ирригационных сетей, устранены последствия их протечки внутри подземного перехода. Все неполадки устранит подрядчик согласно договорным обязательствам. Предположительно, это произойдет в течение июня-июля», — сообщили в мэрии.

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