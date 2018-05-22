Бишкекчане просят установить светофор для пешеходов на пересечении улицы Горького и проспекта Айтматова.

«Перекресток очень тяжелый — как для водителей, так и для пешеходов. Нет ни пешеходного светофора, ни основного», — написал ИА «24.kg» читатель.

Пешеходы не знают, как и когда переходить. Водители, поворачивающие на Горького в восточном направлении, тоже путаются.

«А за перекрестком часто стоят сотрудники ГУОБДД и всегда штрафуют водителей за то, что не уступают дорогу бегущим пешеходам», — написал он.