Владельцы заявляют, что их гаражи в микрорайоне «Восток-5» сносят незаконно

Гаражи в столичном микрорайоне «Восток-5» сносят незаконно. Об этом ИА «24.kg» сообщили их владельцы.

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Городские власти намерены разгрузить проспект Чуй, сделав улицу Токтогула сквозной от Ошского рынка до улицы Шабдана Баатыра. Завершить работы планируют к 1 июля.

Сейчас на улице Токтогула от Гоголя до Айтматова идут демонтажные работы. На мосту монтируется пролетное строение. В ходе ремонта снесут 339 гаражей на улице Торекула Айтматова. По словам столичного градоначальника Албека Ибраимова, у них закончился срок аренды земли, его не продлили.

Однако владельцы гаражей уверяют, что разрешительные документы у них есть. Они выступают против сноса гаражей.