11:49
USD 68.68
EUR 85.01
RUB 1.07
Агент 024

В Беловодском дети учатся в аварийной школе, новую никак не достроят

Об аварийной Первомайской средней школе в селе Беловодском Московского района ИА «24.kg» сообщили читатели.

«Школа, построенная в 1930 году из саманного кирпича, пришла в негодность. Сейсмологи в 2012 году дали заключение о ее непригодности и опасности обучения в здании. Все в трещинах, потолки осыпаются после каждого дождя. Из-за затянувшегося строительства новой школы дети вынуждены учиться здесь. В любое время могут рухнуть потолки. Директор школы вынуждена просить акимиат о переходе к обучению детей в палатках», — написали местные жители.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка:
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Часы по русскому и кыргызскому сокращать не будут, заверяют в Минобразования
Виновата администрация? Результаты обследования школы в жилмассиве «Ала-Тоо»
Строительство школ. Кто ворует у детей?
Запретить строительство школ ашарным методом предлагают в Кыргызстане
В образовательных учреждениях в Бишкеке проверят аварийные выходы
Учебным заведениям предложили провести дополнительные занятия по эвакуации
Во многих общеобразовательных учреждениях Бишкека аварийные выходы закрыты
Директоров образовательных учреждений смогут увольнять в 65 лет
Школы Кыргызстана готовы к переходу на 12-летнее обучение
Министр образования рассказала, какие предметы станут в школе главными
Популярные новости
Слабонервным&nbsp;&mdash; не&nbsp;смотреть. Что делают с&nbsp;багажом пассажиров в&nbsp;японском аэропорту Слабонервным — не смотреть. Что делают с багажом пассажиров в японском аэропорту
В&nbsp;Бишкеке водитель маршрутки совершил ДТП, выехав на&nbsp;встречку В Бишкеке водитель маршрутки совершил ДТП, выехав на встречку
Что-то пошло не&nbsp;так. Бишкекчанке пришел счет за&nbsp;свет на&nbsp;2,7 миллиона сомов Что-то пошло не так. Бишкекчанке пришел счет за свет на 2,7 миллиона сомов
Что имел в&nbsp;виду автор надписи на&nbsp;природоохранном щите? Туристы в&nbsp;замешательстве Что имел в виду автор надписи на природоохранном щите? Туристы в замешательстве
Бизнес
Семь акций торговой сети Globus, чтобы покупать еще дешевле Семь акций торговой сети Globus, чтобы покупать еще дешевле
Что говорят пользователи о&nbsp;тарифе &laquo;Хайп&raquo; от&nbsp;MegaCom Что говорят пользователи о тарифе «Хайп» от MegaCom
Нурлан Молдошев: &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo; работает во&nbsp;благо страны и&nbsp;граждан Нурлан Молдошев: «Южно-Кыргызский цемент» работает во благо страны и граждан
Здоровье для всех, или Как медики открыли врачебные кабинеты в&nbsp;Beeline Здоровье для всех, или Как медики открыли врачебные кабинеты в Beeline