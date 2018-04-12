В Беловодском дети учатся в аварийной школе, новую никак не достроят

Об аварийной Первомайской средней школе в селе Беловодском Московского района ИА «24.kg» сообщили читатели.

«Школа, построенная в 1930 году из саманного кирпича, пришла в негодность. Сейсмологи в 2012 году дали заключение о ее непригодности и опасности обучения в здании. Все в трещинах, потолки осыпаются после каждого дождя. Из-за затянувшегося строительства новой школы дети вынуждены учиться здесь. В любое время могут рухнуть потолки. Директор школы вынуждена просить акимиат о переходе к обучению детей в палатках», — написали местные жители.