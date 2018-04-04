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Агент 024

Дорога в тупик. Асфальтированный тротуар в Бишкеке упирается в забор

Асфальтированый тротуар у Моста романтиков через железную дорогу со стороны улицы Льва Толстого упирается прямо в железобетонный забор. Об этом в социальной сети Facebook написал пользователь Александр Зеличенко.

«Кому такое могло прийти в голову?! Тротуар упирается прямо в железобетонный забор, и тут же люди с трудом перепрыгивают лужи у подъема на мост через железнодорожные пути. Я б еще понял, если б заграждение возникло после укладки асфальта», —  задается вопросом Александр Зеличенко.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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