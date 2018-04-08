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Мгновения жизни. Затонувший корабль и цветущая Сулайман-Тоо

Продолжаем путешествовать по Кыргызстану и наслаждаться красотой нашей республики. Мы заглянули во многие неизведанные уголки страны, но читатели продолжают нас удивлять тем, куда они смогли забраться и как смогли увидеть в необычном свете вроде бы всем известные места.

У нас собралось много фотографий из южной столицы Кыргызстана — города Ош. И, конечно, многие путешествия и начинаются, и завершаются в аэропортах. Не будем нарушать традицию, тем более один из постоянных наших авторов — Жумагуль Тентиева — так и сделала.

И, конечно, как не побывать в южной столице и не увидеть ее главный символ — священную гору Сулайман-Тоо. Фотографии прислал наш читатель Улан, скромно умолчавший свою фамилию.

Да, конечно, мы не смогли удержаться и от того, чтобы не подняться на гору. Проводником в нашем восхождении стал Мамасалы Ташматов.

Теперь перенесемся в Таласскую область. Туда нас позвал еще один скромный читатель, который тоже не захотел называть фамилию, — Сабыр. Он запечатлел окрестности села Озгоруш Бакай-Атинского района.

Добрались и до пригородов Бишкека — Горной Маевки. Большую подборку фотографий из села и его окрестностей прислал Николай Манаковский.

Не пройдем сегодня и мимо Иссык-Куля. Но речь не о красотах озера, а о том, что когда-то по нему плавало. Фотографию затонувшего корабля в порту Балыкчи прислал Азиз Момункулов. Да, это не совсем о красоте, но ведь и это Кыргызстан.

Фото Азиза Момункулова. Затонувший корабль в Балыкчи

Немного сгладим впечатление и все-таки вспомним о красоте Иссык-Куля. А именно о знаменитых алых маках, которые запечатлел Наиль Халилов.

Фото Наиля Халилова. Алые маки Иссык-Куля

Заглянем сегодня и в Нарынскую область, где ранней весной побывал еще один наш постоянный автор Евгений. В самый горный регион республики она приходит позже всего. И если в городе Ош уже все цветет, то в Нарыне только-только сошел снег.

На этом наше сегодняшнее путешествие по Кыргызстану завершилось. Но через неделю мы вновь готовы отправиться в путь с нашими читателями. Поверьте, нам еще есть чем вас удивить и порадовать.

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Подборки самых интересных фотографий и видео мы по воскресеньям публикуем на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!
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