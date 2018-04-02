90-летие Чингиза Айтматова. В Бишкеке висит порванный портрет народного писателя

На пересечении улиц Ибраимова и Московской в Бишкеке висит порванный портрет Чингиза Айтматова. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

Фото ИА «24.kg». Портрет Чингиза Айтматова

Напомним, в 2018 году в Кыргызстане и во многих странах мира будут широко отмечать 90-летие со дня рождения народного писателя Кыргызстана, Героя Кыргызской Республики Чингиза Айтматова. 25 июля 2017 года создан оргкомитет по проведению празднования дня рождения писателя.

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