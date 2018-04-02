21:42
USD 68.43
EUR 84.35
RUB 1.20
Агент 024

90-летие Чингиза Айтматова. В Бишкеке висит порванный портрет народного писателя

На пересечении улиц Ибраимова и Московской в Бишкеке висит порванный портрет Чингиза Айтматова. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Портрет Чингиза Айтматова

Напомним, в 2018 году в Кыргызстане и во многих странах мира будут широко отмечать 90-летие со дня рождения народного писателя Кыргызстана, Героя Кыргызской Республики Чингиза Айтматова. 25 июля 2017 года создан оргкомитет по проведению празднования дня рождения писателя.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка:
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
«Акжарыктын айыкпаган сыныгы» китебинин бет ачары өтөт
Жогорку Кеңеш депутаттары Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндү окушту
Юбилей Чингиза Айтматова. Депутаты Жогорку Кенеша читают отрывки из произведений
Атактуулардын даңкына тең махабаты
Сооронбай Жээнбеков пригласил Эмомали Рахмона на фестиваль Чингиза Айтматова
Бишкекте эки адам суукка тоңуп каза болду
«Чыңгыз Айтматов» орденин уюштуруу сунушталды
Түрк дүйнөсүнүн жаңы маданият борбору аталды
Ош шаары Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгилөөгө даярданууда
Сценарий фильма о Чингизе Айтматове готов. Нужны деньги для съемок
Популярные новости
Дорожный знак на&nbsp;Южной магистрали. Ошибка или интересы сотрудников ГУОБДД? Дорожный знак на Южной магистрали. Ошибка или интересы сотрудников ГУОБДД?
У&nbsp;посольства Турции в&nbsp;Бишкеке ежедневно выстраиваются километровые очереди У посольства Турции в Бишкеке ежедневно выстраиваются километровые очереди
Жители дома на&nbsp;столичной улице Тыныстанова опасаются за&nbsp;свои жизни Жители дома на столичной улице Тыныстанова опасаются за свои жизни
Как так? В&nbsp;торговом центре &laquo;Бишкек-парк&raquo; читают намаз на&nbsp;подземной парковке Как так? В торговом центре «Бишкек-парк» читают намаз на подземной парковке
Бизнес
MegaCom: велосезон-2018&nbsp;открыт! MegaCom: велосезон-2018 открыт!
Мобильный оператор&nbsp;О! значительно увеличил пропускную способность своей сети Мобильный оператор О! значительно увеличил пропускную способность своей сети
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Карагачевую рощу Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Карагачевую рощу
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»