Транспортный коллапс в Бишкеке. Таксисты повысили тариф

В Бишкеке из-за отсутствия маршруток таксисты повысили тариф. Об этом сообщили горожане.

Бишкекчане считают, что это нечестно по отношению к клиентам.

Многие таксисты подвозят людей по пути, но берут с каждого в несколько раз больше. К примеру, от Национальной академии наук до ЦУМа клиент заплатил 100 сомов. Из этой же точки до улицы Курманджан Датки счет составил 250 сомов.

Городские власти не владеют информацией. Они предполагают, что водители устроили забастовку из-за штрафов за отсутствие страхового полиса.