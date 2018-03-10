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Агент 024

От суицида парня спасли бдительные прохожие и оперативно приехавшая милиция

Молодой человек пытался повеситься на шнурке прямо на бульваре Эркиндик в Бишкеке сегодня ранним утром. Видео ЧП прислали в ИА «24.kg» очевидцы.

По их словам, подозрение вызвала неестественная поза сидящего на скамейке человека. Когда к нему подошли ближе, стало ясно, что он совершил суицид. Он повесился на шнурке, привязав его к металлической части скамьи. Прохожие вызвали милицию и скорую помощь. Не дожидаясь приезда сотрудников правоохранительных органов и медиков, очевидцы попытки самоубийства сняли петлю. К счастью, молодой человек оказался жив, но без сознания.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники милиции, затем подъехала бригада Службы «103». Парня увезли в больницу.

Как отметили очевидцы, молодой человек был хорошо одет и не похож на бомжа, при нем были документы и мобильный телефон. Предсмертной записки милиционеры не нашли.

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