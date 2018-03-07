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Агент 024

ОАО «Северэлектро» посчитало меньше 700 киловатт-часов по установленному тарифу

ОАО «Северэлектро» посчитало меньше 700 киловатт-часов по установленному тарифу. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Почему вместо 700 киловатт-часов по тарифу 0,77 тыйына посчитали всего 667,4 киловатт-часа? Это частный сектор, отопление газовое», — пояснил читатель.

В Кыргызстане установлен тариф в 0,77 тыйына при потреблении до 700 киловатт-часов. Свыше этой нормы электроэнергия считается по 2,14 сома.

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