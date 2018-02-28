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Агент 024

Пешеходный переход в микрорайоне «Аламедин» ведет в арык

На пересечении улиц Колбаева и Калинина в микрорайоне «Аламедин» не завершили обустройство пешеходного перехода. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Дорогу сделали год назад. Пешеходный переход так и не доделали. Машины паркуются на нем, а люди вынуждены перепрыгивать арык либо идти вдоль проезжей части, мимо припаркованных под светофором автомобилей. И такая ситуация там каждый день», — написал бишкекчанин.

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