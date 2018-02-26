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Агент 024

По колено в грязи. В жилмассивах жалуются на перерытые дороги

В жилмассиве «Ала-Тоо» на улице Сары-Учкун при газификации перекопали дорогу, после чего она стала непроходимой из-за грязи. Фотографии ИА «24.kg» прислали читатели.

На грязь жалуются и жители жилмассива «Ак-Орго»: «После укладки газовой трубы на улице Алтын-Казык рядом с домом 14/19 подрядчик засыпал траншею без утрамбовки. Просим подрядчиков выровнять дорогу до первоначального состояния, а то у нас затруднено движение».
«В настоящее время проводится газификация жилых массивов «Ала-Тоо» и «Ак-Орго». Там ведут строительно-монтажные работы. После зимних холодов глубина замерзания грунта доходила до метра. С наступлением более благоприятных условий погоды и после завершения всех работ улицы Сары-Учкун (в «Ала-Тоо») и Алтын-Казык (в «Ак-Орго») будут полностью восстановлены», — сообщили ИА «24.kg» в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Работы по строительству газопроводов и газификации жилмассивов выполняют в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации КР и инвестиционной программы ОсОО «Газпром Кыргызстан».

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