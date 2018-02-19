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Агент 024

Экс-директор филиала «Кыргызтелекома» будет наказан за самоуправство

Экс-директора Джалал-Абадского областного филиала компании «Кыргызтелеком» Абдурасула Орозалиева накажут за самоуправство. Об этом сообщил информационный центр при мэрии города Джалал-Абада.

Напомним, в Джалал-Абаде ночью передвинули забор, перекрыв половину полосы центральной улицы Ленина. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

Как отметили в мэрии, сразу же создана комиссия по определению законности действия предпринимателя Абдурасула Орозалиева. Члены комиссии оценили действия предпринимателя как самоуправство, составлен соответствующий акт и передан в правоохранительные органы для принятия мер.

Этим делом занимается отдел внутренних дел города Джалал-Абада, а предпринимателю «предложено передвинуть металлическое ограждение назад».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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