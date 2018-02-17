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Агент 024

По колено в грязи. Проехать по улице Суюмбаева можно только по одной полосе

Проехать по улице Суюмбаева можно только по одной полосе. Читатели продолжают присылать ИА «24.kg» фотографии утопающих в грязи столичных улиц.

«Осенью улицу Суюмбаева перекопали. Уже зимой траншеи засыпали, но как только лед растаял, образовались лужи, грязь, машины застревают», — написал читатель.

К тому же на пересечении улиц Суюмбаева и Жумабека сняли асфальт. Колею засыпали грунтом, но он просел на 10 сантиметров.

Читатели и ранее сообщали ИА «24.kg» о проблемах на этом участке. Во время строительных работ там не было ограждения. Ремонт теплотрассы, ведущей к центральной мечети, производило ОсОО «MSт Building».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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