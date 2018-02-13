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Агент 024

Инспекторы выяснили, кто сваливал грязный снег в сквере Бишкека

Мэрия Бишкека отреагировала на жалобу читателя ИА «24.kg» о складировании грязного снега в сквере по улице Малышева.

Ранее сообщалось, что снег вываливают на улице Малышева в Первомайском районе столицы, вблизи озер 40-летия Октября. Машины «Тазалыка» жильцы домов видели всю предыдущую неделю.

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Руководитель МП «Тазалык» опроверг причастность своих сотрудников и заявил, что снег сваливает МЧС.

Инспекторы Санитарно-экологической инспекции мэрии города установили факт выброса снега и льда, содержащих в себе техническую соль, песок и элементы мусора со стороны муниципального предприятия.

На старшего мастера Ленинского района МП «Тазалык» составлен протокол по статье 489 Кодекса КР «Об административной ответственности». Протокол направлен на рассмотрение в административную комиссию Первомайского района.
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