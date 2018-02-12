Кто заваливает сквер в Бишкеке грязным снегом?

В городской сквер продолжают свозить кучи грязного снега. Видео прислал читатель ИА «24.kg».

Ранее сообщали , что снег вываливают на улице Малышева в Первомайском районе столицы, вблизи озер 40-летия Октября. Машины «Тазалыка» жильцы домов видели всю предыдущую неделю.

Директор муниципального предприятия «Тазалык» Рыспек Сарпашев опроверг причастность своих сотрудников.

«Это не мы туда возили снег. Когда очищали русло реки Ала-Арча, сотрудники МЧС на больших машинах возили куски льда именно в тот район. Я точно помню. А у нас только маленькие машины. Весь снег мы свозим в гараж, а потом на больших грузовиках вывозим на свалку. Даже фотографии есть, можете проверить», — прокомментировал он ИА «24.kg».

В МЧС пообещали проверить и уточнить информацию.

Вице-мэр Бишкека Эркин Исаков, курирующий сферу благоустройства города, не стал комментировать данный вопрос.