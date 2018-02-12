13:32
-3
USD 68.90
EUR 84.55
RUB 1.18
Агент 024

Паспортные столы продолжают взимать 100 сомов за регистрацию иностранцев

Паспортные столы продолжают взимать 100 сомов за регистрацию иностранцев. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

Ранее жители Московского района Чуйской области жаловались, что в паспортном столе специалист, вводящий данные в компьютер, взимает с обратившегося 100 сомов. Кроме того, после введения автоматизированной системы процедура не упростилась, а, наоборот, занимает больше времени.

Ситуация повторилась и спустя полгода. За что необходимо заплатить 100 сомов, сотрудники паспортного стола объяснить не смогли.

Вместе с тем в ГРС уверяют, что заполнение осуществляется на бесплатной основе. Существует только госпошлина в размере 100 сомов, которую можно уплатить через терминал.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка:
просмотров: 769
Версия для печати
Материалы по теме
«Агент 024»: В Центре обслуживания населения № 2 творится бардак
Сотрудники Госрегистра выгнали посетителей на мороз во время обеденного перерыва
В Бишкеке в ЦОН № 1 образовались очереди
Зарплаты в Госрегистре Джалал-Абада ушли на взятки. ГРС займется проверкой
Жители Бишкека месяцами не могут получить паспорт
«Агент 024»: ЦОН в Бишкеке не справляется с наплывом желающих сдать биометрию
В ЗАГСе Октябрьского района затягивают выдачу документов гражданам
Кыргызстанцы сталкиваются с трудностями при получении биометрических паспортов
Популярные новости
&laquo;Агент 024&raquo;: В&nbsp;центре Бишкека в&nbsp;многоэтажном доме жгут резину «Агент 024»: В центре Бишкека в многоэтажном доме жгут резину
Элитный дом в&nbsp;Бишкеке строят с&nbsp;нарушениями техники безопасности Элитный дом в Бишкеке строят с нарушениями техники безопасности
Мгновения жизни. Радуга над Бишкеком и&nbsp;цветок айгуль Мгновения жизни. Радуга над Бишкеком и цветок айгуль
Коту отомстили, помыв им&nbsp;машину. &laquo;Мстителей&raquo; ищет милиция Коту отомстили, помыв им машину. «Мстителей» ищет милиция
Бизнес
Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков
MegaCom активно совершенствует качество сети MegaCom активно совершенствует качество сети
SMS-голосование и&nbsp;сбор подписей как инструмент давления и&nbsp;лоббирования SMS-голосование и сбор подписей как инструмент давления и лоббирования
Счета БТА Банка теперь и&nbsp;в&nbsp;Landesbank Baden-W&uuml;rttemberg! Счета БТА Банка теперь и в Landesbank Baden-Württemberg!