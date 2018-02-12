Паспортные столы продолжают взимать 100 сомов за регистрацию иностранцев. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

Ранее жители Московского района Чуйской области жаловались, что в паспортном столе специалист, вводящий данные в компьютер, взимает с обратившегося 100 сомов. Кроме того, после введения автоматизированной системы процедура не упростилась, а, наоборот, занимает больше времени.

Ситуация повторилась и спустя полгода. За что необходимо заплатить 100 сомов, сотрудники паспортного стола объяснить не смогли.

Вместе с тем в ГРС уверяют, что заполнение осуществляется на бесплатной основе. Существует только госпошлина в размере 100 сомов, которую можно уплатить через терминал.

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