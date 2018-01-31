Родители в Токтогуле обеспокоены: ученицы рано выходят замуж, их насилуют

Родители учениц школ Токтогульского района боятся за безопасность своих дочерей. За месяц две школьницы вышли замуж, одну изнасиловали. Об этом ИА «24.kg» сообщили жители района.

По их словам, районный отдел образования не защищает права учениц и, боясь шумихи, отрицает информацию о замужестве.

«Информация о браках учениц восьмого и девятого классов школы имени Д.Турдуманбетова — это правда. Обе во время зимних каникул вышли замуж и живут с мужьями. Заведующая районо Дамира Зулпукарова это специально скрывает. Мы боимся, раз на этот факт закрыли глаза, наших дочерей могут украсть. Недавно группа молодых парней изнасиловала ученицу восьмого класса», — говорят родители.

По данным Джалал-Абадского УВД, к ним поступило заявление только об ученице 9-го класса имени Д.Турдуманбетова. Но факт замужества не подвердился, девочка вернулась в школу. О второй ученице у правоохранителей информации нет. А заявление об изнасиловании школьницы проверяет районный отдел милиции.

«Заявление об изнасиловании восьмиклассницы этой же школы группой парней написала директор учебного заведения. Милиция начала проверку. По предварительным данным, девушка прошла гинекологическую проверку. И врачи дали заключение, что никакого изнасилования не было», — рассказали в пресс-службе УВД области.

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