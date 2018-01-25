Мэрия Бишкека проверит законность установки шлагбаумов на Политехнической улице

Если на шлагбаумы не будет соответствующих разрешений от городских служб, их демонтируют. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на Управление землепользования и строительства.

По ее данным, инспекторы уже выехали на Политехническую улицу и в Горный переулок для проверки разрешительных документов на шлагбаумы и заграждения.

Напомним, накануне об ограждениях ИА «24.kg» сообщил читатель.

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