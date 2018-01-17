В авиакомпании ответили пассажирам задержанного рейса: Мы вам ничего не должны

Накануне из-за метеоусловий отменили рейс Бишкек — Ош, отказавшись доставлять людей в южную столицу другим самолетом. Об этом ИА «24.kg» сообщил пассажир.
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«Когда я подошел после отмены рейса к представителю компании, женщина мне объявила, что уже поздно: на следующий рейс мест нет. И предложила сдать билеты. Когда сказал ей, что компания обязана доставить меня в Ош ближайшим рейсом, представитель заявила: они ничего нам не обязаны. Попросил обеспечить меня гостиницей и питанием до моего отлета. Она предложила после смены отвезти меня домой к директору компании переночевать», — рассказал пассажир.
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«Я сталкивался с подобной ситуацией при задержке рейса в Пекине и Стамбуле, так там нам предоставили горячее питание и гостиницу с завтраком, при этом до гостиницы, а затем в аэропорт нас доставили на такси за счет компании», — отметил пассажир.
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