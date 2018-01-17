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Агент 024

В авиакомпании ответили пассажирам задержанного рейса: Мы вам ничего не должны

Накануне из-за метеоусловий отменили рейс Бишкек — Ош, отказавшись доставлять людей в южную столицу другим самолетом. Об этом ИА «24.kg» сообщил пассажир.
 
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«Я один из пассажиров рейса 105 авиакомпании Tez Jet. Вчера прибыл в аэропорт «Манас» в 6.30 на рейс в 8.00. Сначала рейс задержали до 9.00. Неожиданно около 10.00 нас посадили в самолет, правда, через час высадили. Задержки объявляли до 18.00 по погодным условиям аэропорта Оша», — написал читатель.
 
«Когда я подошел после отмены рейса к представителю компании, женщина мне объявила, что уже поздно: на следующий рейс мест нет. И предложила сдать билеты. Когда сказал ей, что компания обязана доставить меня в Ош ближайшим рейсом, представитель заявила: они ничего нам не обязаны. Попросил обеспечить меня гостиницей и питанием до моего отлета. Она предложила после смены отвезти меня домой к директору компании переночевать», — рассказал пассажир.
 
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Как ему соообщили, 17 января компания в первую очередь отправит пассажиров следующего рейса и лишь при наличии свободных мест будет сажать в самолет людей с отмененного рейса.
 
«Я сталкивался с подобной ситуацией при задержке рейса в Пекине и Стамбуле, так там нам предоставили горячее питание и гостиницу с завтраком, при этом до гостиницы, а затем в аэропорт нас доставили на такси за счет компании», — отметил пассажир.
 
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