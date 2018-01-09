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Агент 024

Вдоль БЧК в Бишкеке вновь пилят деревья

Вдоль БЧК недалеко от проспекта Молодой Гвардии неизвестные без спецодежды на грузовике с подъемником без опознавательных знаков перекрыли дорогу и пилят деревья. Об этом сообщает пользователь Facebook Беназир Айткулова и задается вопросом, законно ли ведутся работы.

Как сообщили ИА «24.kg» в муниципальном предприятии «Зеленстрой», их сотрудники не ведут работы вдоль БЧК. «Это водоохранная зона. Плюс мы вводим спецодежду, чтобы сразу все знали, что это «Зеленстрой», — отметили в МП и пообещали отправить сотрудников на место уточнить, кто ведет вырубку.

Отметим, что в декабре 2017-го в соцсетях горожане также били тревогу по поводу вырубки деревьев, которые годами росли вдоль Большого Чуйского канала. В столичном «Зеленстрое» тогда заверили, что не ведут там работы.
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