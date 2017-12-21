Ступеньки моста на улице Малдыбаева не доделали из-за наступления холодов

По информации Управления капитального строительства столичного муниципалитета, ремонтные работы на улице Малдыбаева приостановлены из-за наступления холодов. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, все работы возобновят весной. Однако городские власти рассматривают варианты решения проблемы в ближайшее время.

Напомним, читатель ИА «24.kg» сообщил, что после ремонта улицы Малдыбаева в 10-м микрорайоне Бишкека пропали ступеньки моста.

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