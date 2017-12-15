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Агент 024

В Бишкеке застройщик вырубил деревья на частной придомовой территории

В Бишкеке застройщик вырубил деревья на частной придомовой территории. Об этом в социальной сети Facebook сообщила Лена Ленина.

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«Сколько мы не пишем писем во все инстанции, ничего не останавливает частного застройщика «Бишкеккурулуш». Сначала он захватил муниципальную дорогу, теперь пилит деревья, растущие на нашей придомовой территории под окнами. Мало того, что котлован в 10 метрах от наших окон, шум стройки, пыль и грязь, так теперь еще и рубят деревья, которые сажали наши родители. Их убирают, чтобы расширить дорогу для своей строительной техники. Два года мы обиваем пороги и просим спилить одно аварийное дерево. У «Бишкеккурулуш» есть разрешение на спил 49 деревьев», — написала она.

Жители направили заявление в Государственную инспекцию по технической и экологической безопасности и выяснили, что разрешения на спил деревьев нет.

Компании-застройщику принадлежат два участка на улице Толстого. Он предложил снести старые дома и застроить территорию в 2,4 гектара земли, ограниченную улицами Толстого, Фатьянова, Тыныстанова. Стройкой руководит ОАО «Бишкеккурулуш», к которому имеет отношение депутат Бишкекского городского кенеша Гульнара Молдобаева: ее отец, председатель Союза строителей Аскарбек Молдобаев, возглавляет компанию.
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