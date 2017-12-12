Горожане вновь жалуются на новую ТЭЦ Бишкека. Отравляет воздух

Горожане жалуются на то, что модернизированный блок ТЭЦ Бишкека отравляет воздух. Об этом они написали в социальной сети.

«Те, кто живет в центре города, как вам вечерний воздух? Лично меня очень тревожит эта обстановка. После «реконструкции» ТЭЦ нашими китайскими друзьями, вечером не воздух, а какая-то ядовитая смесь газов. На Шопокова — Токтогула дышать нечем», — пишет один.

«На Чуй — Гоголя воняет горелыми покрышками. Обогреваются что ли так?» — недоумевает другой пользователь.

Пресс-секретарь ОАО «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева опровергла обвинения. «После реконструкции ТЭЦ экологичность улучшилась, фильтры более современные. В загазованности виноваты выхлопные газы автомобилей и нарушенная система вентиляции города», — пояснила она.

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Ранее бишкекчане, проживающие в Свердловском районе, жаловались и на шум от ТЭЦ. Однако в ОАО «Электрические станции» тоже уверяли, что никаких внештатных ситуаций на ТЭЦ Бишкека нет, все в рабочем порядке. «Иногда звук при снижении парового давления бывает громким, это производственный процесс», — поясняли в пресс-службе.

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