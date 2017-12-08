В Бишкеке уголь продают дороже установленных цен. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

«По бегущей строке купили уголь якобы Кара-Жыра. Он не горит вообще. За тонну отдали по 5 тысяч сомов, хотя должны продавать по 3,9 тысячи сомов. Обманывают всех подряд. Угольная база ОсОО «Оро-Неро», западная промзона по улице Мурманской. Продавец по имени Дастан. Номер его телефона (0550) 136136», - поделился бишкекчанин.

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Другие пользователи отметили, что мошенники появились и в Оше.

Напомним, Государственное агентство антимонопольного регулирования установило предельный уровень розничных цен на уголь по сортам в разрезе районов каждой области, Бишкека и Оша.