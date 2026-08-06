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Жители 10-го микрорайона опасаются трагедии из-за открытых строительных лесов

Бишкекчане обратились с просьбой привлечь внимание городских властей к ситуации у дома № 34 в 10-м микрорайоне. По их словам, подрядчик установил строительные леса, но работы на объекте прекратились. Сейчас они стоят в открытом доступе.

Ночью, около 23.00, одна из жительниц дома услышала крики во дворе и, выглянув в окно, увидела, как дети спускаются по строительным лесам с высоты пятого—шестого этажей.

«Я сказала ребятам, чтобы они спускались аккуратно. Но это ненормальная ситуация, когда дети бесконтрольно лазают по лесам до шестого этажа. Если кто-то сорвется и погибнет или получит травмы, кто будет нести ответственность — мэрия или подрядчик?» — задается вопросом жительница.

Она также отмечает, что открытые строительные леса создают угрозу безопасности жильцов. В жаркую погоду многие оставляют окна открытыми, а конструкции позволяют посторонним беспрепятственно приблизиться к квартирам.

Жительница сообщила, что зафиксировала произошедшее и обратилась в РУВД, она просит компетентные органы принять меры. Или как можно скорее возобновить работы, либо ограничить доступ к строительным лесам, чтобы предотвратить возможную трагедию.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/384314/
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