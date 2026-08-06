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Ремонт Лермонтова в Бишкеке — тихие улицы превратились в опасные объездные пути

В Бишкеке из-за ремонта дороги по улице Лермонтова на участке от Жибек Жолу до БЧК тихие улицы по соседству превратились в опасные объездные пути. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, около 10 дней назад перекрыли небольшой участок по Лермонтова для асфальтирования.

«Это нужное дело, но куда направлять транспортный поток, не продумали. Ближайшая крупная улица — Калинина, что достаточно далеко. Поэтому теперь транспорт ездит по параллельным улицам, в том числе по Армавирской и Целиноградской. Эти улицы узкие — меньше двух метров, плюс Целиноградская не заасфальтирована.

Тут дети играют, дома расположены вплотную к дороге. Жители сетуют — теперь у нас постоянно пыль, шум и постоянные пробки. Никогда такого не было. За БЧК есть промышленные объекты, соответственно, проезжает мимо нас и тяжелая техника. Одному жителю уже продавили водопроводный люк, он его за свой счет ремонтировал. У другой жительницы продавили землю, прорвало водопроводную воду, и она затекает прямо во двор.

Пешеходам опасно ходить — улицы не предусмотрены для такого транпортного потока. Водители ездят, как будто тут магистраль. Люди могут выйти за ворота и оказаться под колесами. Никаких знаков, разметки и светофоров никогда не было, и сейчас никто не установил. При этом на улице Лермонтова работы особо не заметны — за два дня раскопали и больше ничего не делается, нет ни техники, ни рабочих. И когда закончатся работы, неизвестно», — посетовал мужчина.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/384293/
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