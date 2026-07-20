Штраф за цветы? Пенсионерка сообщила об угрозах со стороны мэрии Бишкека

Жительница Бишкека Гулжан Алтымышбаева заявила, что представители столичной мэрии пригрозили оштрафовать ее пожилую мать из-за цветов, высаженных вдоль тротуара.

«Из-за этих цветов представители мэрии Бишкека пришли к моей маме и сказали, что выпишут ей штраф. Подняли давление человеку, которому уже за 70. Вы в своем уме?» — написала она в социальных сетях.

В коммментариях к публикации автор пояснила, что приходившие, со слов матери, говорили о расходе воды при поливе цветов.

Фото из соцсетей. Мэрия Бишкека пригрозила пенсионерке штрафом за цветник вдоль тротуара

На момент публикации официальных комментариев мэрии Бишкека по этому поводу не поступало.