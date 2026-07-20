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Агент 024

Штраф за цветы? Пенсионерка сообщила об угрозах со стороны мэрии Бишкека

Жительница Бишкека Гулжан Алтымышбаева заявила, что представители столичной мэрии пригрозили оштрафовать ее пожилую мать из-за цветов, высаженных вдоль тротуара.

«Из-за этих цветов представители мэрии Бишкека пришли к моей маме и сказали, что выпишут ей штраф. Подняли давление человеку, которому уже за 70. Вы в своем уме?» — написала она в социальных сетях.

В коммментариях к публикации автор пояснила, что приходившие, со слов матери, говорили о расходе воды при поливе цветов.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Мэрия Бишкека пригрозила пенсионерке штрафом за цветник вдоль тротуара

На момент публикации официальных комментариев мэрии Бишкека по этому поводу не поступало.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/382218/
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