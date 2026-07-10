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Агент 024

В Бишкеке торговцы рынка «Дордой» пожаловались на отключения света в жару

Предприниматели рынка «Дордой» пожаловались на регулярные отключения электроэнергии в дневное время на фоне аномальной жары. По их словам, из-за отсутствия электричества в контейнерах становится практически невозможно работать.

О проблеме написала в Facebook одна из продавцов рынка Гульжан Алтымышбаева. По ее словам, при температуре воздуха около +40 градусов внутри металлических контейнеров жара достигает примерно +50 градусов. Уже около месяца, утверждает она, электричество отключают в полдень, после чего его долго не включают.

Предприниматели утверждают, что из-за жары покупатели не задерживаются на рынке и отказываются примерять одежду. Кроме того, некоторые продавцы жалуются на ухудшение самочувствия: повышение давления и случаи потери сознания.

Торговцы также заявляют, что не получают разъяснений о причинах отключений. По их словам, они оплачивают электроэнергию по высоким тарифам, при этом расчеты производятся без индивидуальных счетчиков.

Помимо этого, предприниматели отмечают снижение потока покупателей, связывая это в том числе с тем, что автобусы № 226 и № 218 стали реже обслуживать маршрут.

Авторы обращения призвали ответственные службы и городские власти обратить внимание на ситуацию и решить проблему до начала активного торгового сезона. Они заявили, что среди предпринимателей растет недовольство, и некоторые уже предлагают провести акцию у здания мэрии. Также торговцы напоминают, что исправно платят налоги и рассчитывают на создание нормальных условий для работы.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/381330/
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