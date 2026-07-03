Старый или новый? Бишкекчане не поняли, какой фонтан строят в Дубовом парке

Реконструкция фонтана «Правительственный» в Дубовом парке вызвала вопросы у жителей Бишкека. Горожане обратили внимание на основание сооружения, где заметны трещины, неровные швы, и теперь пытаются понять, идет ли речь о строительстве нового или о восстановлении старого фонтана.

Реконструкция фонтана подходит к завершению. На объекте уже установлены основание, чаша и капитель, ведется благоустройство прилегающей территории. Пока фонтан скрыт за строительным ограждением.





Ранее мэрия Бишкека сообщала, что реконструкцию объекта, построенного в 1956 году, проводит управление капитального строительства. Власти объяснили демонтаж износом инженерных конструкций, однако вопрос сохранения исторического облика объекта вызвал общественную дискуссию. По данным муниципалитета, историческая часть фонтана сохранена и передана на хранение муниципальному предприятию «Тазалык».

После неоднократных нареканий в адрес муниципалитета мэр Айбек Джунушалиев пообещал вернуть старый фонтан, предварительно его отреставрировав.

Фото из интернета. Первоначально фонтан выглядел так

На момент публикации мэрия не прокомментировала, являются ли заметные на основании сооружения трещины частью старой конструкции, сохраненной в ходе реконструкции, или речь идет о другом элементе фонтана.

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