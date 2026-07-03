Старый или новый? Бишкекчане не поняли, какой фонтан строят в Дубовом парке

Реконструкция фонтана «Правительственный» в Дубовом парке вызвала вопросы у жителей Бишкека. Горожане обратили внимание на основание сооружения, где заметны трещины, неровные швы, и теперь пытаются понять, идет ли речь о строительстве нового или о восстановлении старого фонтана.
Реконструкция фонтана подходит к завершению. На объекте уже установлены основание, чаша и капитель, ведется благоустройство прилегающей территории. Пока фонтан скрыт за строительным ограждением.
Ранее мэрия Бишкека сообщала, что реконструкцию объекта, построенного в 1956 году, проводит управление капитального строительства. Власти объяснили демонтаж износом инженерных конструкций, однако вопрос сохранения исторического облика объекта вызвал общественную дискуссию. По данным муниципалитета, историческая часть фонтана сохранена и передана на хранение муниципальному предприятию «Тазалык».
После неоднократных нареканий в адрес муниципалитета мэр Айбек Джунушалиев пообещал вернуть старый фонтан, предварительно его отреставрировав.
На момент публикации мэрия не прокомментировала, являются ли заметные на основании сооружения трещины частью старой конструкции, сохраненной в ходе реконструкции, или речь идет о другом элементе фонтана.
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