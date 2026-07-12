Бишкекские и чуйские закаты. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня будем любоваться закатами в Бишкеке и Чуйской области, потом прогуляемся по столице, заглянем в Ала-Арчинское ущелье и отправимся на Иссык-Куль.

Для разминки полюбуемся июньским закатом в Бишкеке. Его сфотографировал Сергей Ханов.

Фото Сергея Ханова. Закат в Бишкеке, 14 июня 2026 года

А теперь прогуляемся по Бишкеку в районе городка Совмина. Фотографии там сделал наш постоянный автор Николай Манаковский.Выбираемся из душного города в прохладное Ала-Арчинское ущелье. Там побывал и сделал фотографии Эмиль Жээнбеков.





И еще великолепный закат, и опять в Чуйской области — в городе Кара-Балте. Восхитилась им и сделала фотографии Асель Исаева.





















Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.