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Агент 024

Мэрия изучает вопрос выделения денег на постройку тротуара у Аламединского рынка

На новой дороге на улице Джалиля с восточной стороны от Аламединского рынка отсутствуют тротуары для пешеходов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Жители жаловались на отсутствие безопасной дороги для пешеходов.

В мэрии прокомментировали 24.kg данное обращение. Сообщается, что сотрудники муниципальной администрации МП «Муницстрой-Аламудун» и МТУ № 18 осмотрели участок и сделали замеры для строительства тротуара.

«В настоящее время МП «Муницстрой-Аламудун» ведет подготовку сметной документации.
По информации муниципальной администрации рассматривается вопрос о выделении финансовых средств на строительство указанного тротуара», — сообщили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/338655/
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