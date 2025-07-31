Бишкекчане жалуются на строительный мусор, складируемый на газоне

При ремонте коммерческого объекта владельцы складируют строительный мусор прямо на газоне. Об этом сообщил читатель.

По его словам, недавно на пересечении улицы Токтогула и бульвара Эркиндик закрылся продуктовый магазин. Помещение уже ремонтирует, очевидно, новый арендатор или владелец.





«Начал с ремонта. Наверное, необходимость. Но почему весь строительный мусор не вывозится, а складируется прямо в зеленой зоне? Разве это не нарушение? Разве не положен административный штраф за уничтожение растений?» — написал горожанин.

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