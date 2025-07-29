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Жителям микрорайона «Тунгуч» охранники школы № 73 запрещают гулять на стадионе

Жителям микрорайона «Тунгуч» охранники школы № 73 запрещают находиться на стадионе после 20.00. Об этом горожане сообщили 24.kg.

По их словам, когда новый стадион только строился, директор школы обещал, что площадка и прогулочная зона рядом будут доступны для жителей микрорайона. На стадионе есть беговая дорожка, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, а также установлены турники. Дети там могут кататься на велосипедах, так как во дворах это делать невозможно.

Но с недавнего времени охранники стали запрещать находиться жителям района на стадионе после 20.00.

«Они закрывают единственный стадион, где в вечернее время, после работы, можно прогуляться и позаниматься спортом. Отметим, что ранее он был открыт до 23.00. Теперь охранники говорят, что нужно покинуть территорию. Просим соответствующие органы разобраться в ситуации», — попросили жильцы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/337842/
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