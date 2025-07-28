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Агент 024

Кыргызстанские водители сталкиваются с поборами на казахской границе

Кыргызстанские водители, совершающие международные перевозки через территорию Казахстана, обратились с жалобами на поборы. Об этом они сообщили 24.kg. 

По словам водителей, при въезде и вблизи границы кыргызстанские фуры массово и без каких-либо весомых причин загоняют на СВХ (склад временного хранения) якобы «для проверки соответствия груза». После проверок дальнобойщиков обязывают платить 12 тысяч тенге. 

«Такая практика не только незаконна, но и унизительна. Более того, создаются невыносимые условия: машины вынуждены стоять на обочинах без элементарных удобств, организации потока. Под такие «проверки» попадают преимущественно автомобили с кыргызскими номерами. Это выглядит как откровенная дискриминация по национальному признаку», — сообщил один из водителей.

Дальнобойщики просят:

•  обратить внимание на происходящее и поднять этот вопрос на официальном уровне;

•  подключить к решению проблемы компетентные органы;

•  оказать содействие в правовой защите интересов водителей;

•  добиться прозрачности и справедливости в проведении досмотров и проверок.

Водители надеются на активную позицию и защиту интересов дальнобойщиков, которые ежедневно обеспечивают транспортировку товаров и развитие торговли между странами.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/337657/
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