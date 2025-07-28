Кыргызстанские водители сталкиваются с поборами на казахской границе

Кыргызстанские водители, совершающие международные перевозки через территорию Казахстана, обратились с жалобами на поборы. Об этом они сообщили 24.kg.
По словам водителей, при въезде и вблизи границы кыргызстанские фуры массово и без каких-либо весомых причин загоняют на СВХ (склад временного хранения) якобы «для проверки соответствия груза». После проверок дальнобойщиков обязывают платить 12 тысяч тенге.
Дальнобойщики просят:
• обратить внимание на происходящее и поднять этот вопрос на официальном уровне;
• подключить к решению проблемы компетентные органы;
• оказать содействие в правовой защите интересов водителей;
• добиться прозрачности и справедливости в проведении досмотров и проверок.
Водители надеются на активную позицию и защиту интересов дальнобойщиков, которые ежедневно обеспечивают транспортировку товаров и развитие торговли между странами.
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