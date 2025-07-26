Жители Новопавловки жалуются на ужасные условия после присоединения к Бишкеку

Жители Новопавловки жалуются на изменение условий жизни после присоединения к Бишкеку. Об этом они сообщили 24.kg.

По словам сельчан, теперь вывоз мусора задерживается, воды нет, а скорая и вовсе не приезжает.

«Как хорошо мы раньше жили! И мусор вовремя вывозили, и наша сокулукская скорая за 5 минут приезжала. На прошлой неделе вызвали скорую женщине в 3.00, давление подскочило. Думаете, скорая приехала? Нет, позвонили через час и спросили, нужна ли еще. Воды ночью и утром нет. Непонятно, зачем мы стали городом?» — возмущается одна из жительниц села.

Она отметила, что тарифы на коммунальные услуги подняли, но уровень жизни ухудшился.

«Встаем в 5.00, чтобы постирать, ни чай попить, ни в душ утром в такую жару сходить. Если «Бишкекводоканал» считает, что люди поливают огороды, наполняют бассейны, так это не наша проблема. Устраивайте проверки по домам, пускайте дроны. Но воду нам дайте, пожалуйста», — пишут сельчане.

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