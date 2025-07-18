Бишкекчанин жалуется на состояние тротуара и опасные условия на улице Малдыбаева

Житель Бишкека пожаловались 24.kg на отсутствие обустроенного тротуара на улице Малдыбаева вдоль реки Ала-Арча. По его словам, пройти по этому участку крайне затруднительно.

«Дорога разбита, местами сломаны бордюры, есть опасность упасть в реку, торчат непонятные электропровода. Даже пешком идти тяжело, я молчу о колясках и самокатах», — отмечает читатель.

Кроме того, он обращает внимание на коттеджные дома на улице Ахунбаева 102, построенные в непосредственной близости к дороге. Их ворота перекрывают тротуар и закрывают проход в сторону парка. По словам очевидца, здание выходит за допустимые границы и нарушает пешеходную доступность.

Житель призывают мэрию и городские службы провести проверку и принять меры.

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