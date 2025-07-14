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Бишкекчане просят мэрию пустить общественный транспорт по улице Михаила Фрунзе

Жители Бишкека просят пустить общественный транспорт по улице Михаила Фрунзе и построить остановку на улице Исанова. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Уважаемая мэрия, убедительная просьба — на улице Михаила Фрунзе вообще отсутствует общественный транспорт. По этой улице очень много организаций. По улице Исанова с севера на юг ходит автобус № 107. Но на его пути от Жибек Жолу до филармонии нет остановок. На улице Исанова организуйте остановку для автобуса», — пишут местные жители.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp и Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/336139/
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