Бишкекчане просят мэрию пустить общественный транспорт по улице Михаила Фрунзе

Жители Бишкека просят пустить общественный транспорт по улице Михаила Фрунзе и построить остановку на улице Исанова. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Уважаемая мэрия, убедительная просьба — на улице Михаила Фрунзе вообще отсутствует общественный транспорт. По этой улице очень много организаций. По улице Исанова с севера на юг ходит автобус № 107. Но на его пути от Жибек Жолу до филармонии нет остановок. На улице Исанова организуйте остановку для автобуса», — пишут местные жители.

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