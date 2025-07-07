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Агент 024

Жильцы дома на Жибек Жолу не могут спать из-за шумной стройки

Жильцы дома по адресу Жибек Жолу, 286/1 жалуются на шум по ночам, вызванный стройкой. Как сообщили 24.kg читатели, на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Исанова строительная компания «Елизавета» строит бизнес-центр.

«Несколько последних ночей подряд мы вынуждены просыпаться от громкого шума строительных работ на территории строящегося 14-этажного бизнес-центра. В ответ на наши замечания прекратить шумные работы строители нас матерят и продолжают свое дело. Сейчас спать с закрытыми окнами попросту невозможно, а наши заявления в Первомайскую администрацию с просьбой разобраться наконец с «наглой» стройкомпанией игнорируются. Демонстрируется откровенная к ней лояльность и закрываются глаза на многочисленные нарушения, за которые компания отделывается штрафами, и она продолжает нарушать закон. Уже несколько заявлений и звонков зарегистрированы в милиции. Но никаких адекватных мер не принимается», — сообщили жильцы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/335443/
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