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Агент 024

Бишкекчане интересуются, законна ли пристройка к дому, уничтожающая газон

Бишкекчане интересуются, законна ли пристройка к многоэтажному дому, уничтожающая газон. Об этом они сообщили 24.kg.

«Мэрия в прошлом году объявляла о кампании о ликвидации входных групп. Было много шума, в СМИ все время показывали, как городские службы демонтируют незаконные пристройки. Сегодня утром на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Московской увидели с семьей очередную пристройку, которая уничтожила зеленую зону. Насколько это законно? Конец кампании? Можно снова уничтожать газоны?» — спрашивает горожанин.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/334741/
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