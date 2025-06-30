Бишкекчане интересуются, законна ли пристройка к дому, уничтожающая газон

Бишкекчане интересуются, законна ли пристройка к многоэтажному дому, уничтожающая газон. Об этом они сообщили 24.kg.

«Мэрия в прошлом году объявляла о кампании о ликвидации входных групп. Было много шума, в СМИ все время показывали, как городские службы демонтируют незаконные пристройки. Сегодня утром на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Московской увидели с семьей очередную пристройку, которая уничтожила зеленую зону. Насколько это законно? Конец кампании? Можно снова уничтожать газоны?» — спрашивает горожанин.

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